.Public adolescents adultes. payant 35 euros par participant réduction dès le 2ème membre du foyer inscrit Pour la deuxième année de suite, l’association « Chiens en Ville » est contente de proposer au grand publique des formations pratiques de premiers secours canins. Cette formation abordera des gestes de premiers secours canins. S’ils le souhaitent, les participants peuvent assister à la formation accompagné de leur chien. Les mêmes thèmes seront abordés aux deux formations. La durée est de 2h30. Le nombre de participants est limitée à 15 par formation. L’espace canin du square Jacques Antoine est situé sur la place Denfert Rochereau, Paris 75014. Pour toutes informations complémentaires et pour les inscriptions, merci de nous contacter par mail ChiensEnVilleParis14@gmail.com. Square Jacques-Antoine – Espace canin 3, place Denfert-Rochereau 75014 Paris Contact : +33781777090 ChiensEnVilleParis14@gmail.com http://www.https://www.facebook.com/ChiensEnVilleParis14 http://www.https://www.facebook.com/ChiensEnVilleParis14

