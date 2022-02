Comment financer la transition des filières agroalimentaires en le valorisant auprès des consommateurs ? Paris Expo Porte de Versailles, 28 février 2022, Paris.

Comment financer la transition des filières agroalimentaires en le valorisant auprès des consommateurs ?

Paris Expo Porte de Versailles, le lundi 28 février à 10:00

Alors que les consommateurs attendent de plus en plus des marques qu’elles s’interrogent sur leur impact environnemental et sociétal, la transition agricole est un nouveau terrain d’engagement pour les entreprises. Les marques ont le pouvoir de bouger les lignes et leur action doit aujourd’hui, plus que jamais, trouver son expression au cœur même du secteur agricole, dont la transition relève de la nécessité. MiiMOSA et ses partenaires présenteront des actions concrètes et efficaces pour incarner, loin des discours, l’engagement des entreprises.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



