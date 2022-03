Comment favoriser l’innovation de rupture dans les territoires ? Université Paris-Saclay, 11 mai 2022, Sceaux.

**Rendez-vous à l’Université Paris Saclay les 11, 12 et 13 mai pour WIRE 2022 !** Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation coorganise avec l’**Université Paris-Saclay**, le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et la Commission européenne, la conférence « Vers une Europe leader de l’innovation de rupture : comment révéler le potentiel des régions ? » qui se déroulera les **11, 12 et 13 mai 2022.** L’innovation de rupture est une priorité nationale et européenne, comme en atteste notamment la récente création du [Conseil européen de l’innovation](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_1185). Cette conférence – qui abordera les thèmes de la relance, de la **souveraineté technologique** de l’UE et de **l’articulation des initiatives européennes, nationales et territoriales** en faveur des écosystèmes d’innovation – associera pour la première fois deux événements incontournables : * [Paris-Saclay SPRING](https://paris-saclay-spring.com/), un temps fort de l’innovation en France * La semaine des régions innovantes d’Europe ([WIRE](https://errin.eu/events/save-date-wire-2022)), manifestation annuelle dédiée à la dimension territoriale de l’innovation, que la Commission coorganise avec le pays assurant la présidence du Conseil de l’UE. Cet événement sera diffusé en ligne. Inscription à la liste de diffusion [ici](https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/pfue2022-innor-paris).

Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Plus d’informations à suivre sur le portail de la PFUE.

Un événement labellisé Présidence française de l’Union européenne

Université Paris-Saclay 3 rue Joliot Curie Bâtiment Breguet 91190 Gif-sur-Yvette Sceaux Hauts-de-Seine



2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T18:00:00