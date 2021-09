Le pouliguen Rue de Cornen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Comment faire son pain à la maison sans matériel ? Rue de Cornen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

A vos marques, prêts, pétrissez ! Aurélien, boulanger à La Panetière des Hameaux, boulangerie biologique et artisanale à Pornic, vous fait découvrir les grandes étapes de la fabrication du pain et vous partage son savoir-faire pour faire votre propre pain maison "sans matériel". N'oubliez pas d'apporter un contenant pour repartir à la maison avec votre fabrication prête à cuire. Pass sanitaire obligatoire. Plus d'infos : [Programme Saveurs D'Octobre 2021 (calameo.com)](https://fr.calameo.com/read/0006670651509eb84ba24)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T15:00:00;2021-10-23T15:30:00 2021-10-23T16:30:00

