Paris Online Paris Comment faire du neuf avec du vieux ? Online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comment faire du neuf avec du vieux ? Online, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Comment faire du neuf avec du vieux ?

Online, le jeudi 1 juillet à 11:00

Intervants : Yacine KABECHE, Fayçal OUNNAS, Ingrid BOUVART Nous sommes heureux de vous annoncer la troisième saison du Forum des solutions. Elle porte sur les agricultures en transition, en écho à notre appel à candidatures start-up autour de la même thématique qui a pris fin en mars dernier ? Si vous n’êtes pas encore adepte du Forum des solutions, c’est notre nouvelle émission qui investigue un nouveau sujet à chaque saison, au travers de plusieurs épisodes diffusés en live sur la page Linkedin du Village by CA Nord de France. Nous y invitons des experts de notre écosystème pour partager leurs connaissances et vous apporter des solutions concrètes ?

Sur inscription

L’économie circulaire au service de l’innovation pour une transition agricole ? Online web Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T11:00:00 2021-07-01T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Online Adresse web Ville Paris lieuville Online Paris