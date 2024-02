COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON EX COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, dimanche 31 mars 2024.

Un show survitaminé, mêlant stand up, improvisation, magie, actualité et nostalgie !Tony vous explique :– Comment faire pour oublier son ex, – Comment se faire larguer – Comment passer un entretien, – Comment réagir au volant, – Comment faire de la magie… – Comment faire disparaître son ex ! Le Saviez-vous?Après 5 années avec son spectacle One man Dog , retrouvez Tony Atlaoui pour une nouvelle heure de rire ! Vu dans On n’demande qu’à en Rire sur France 2, et élu Coup de coeur du Jamel Comedy Club au Marrakech du Rire. Parrain de l’association Destin de Femmes.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 20:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31