Comment faire de l’innovation le moteur de votre croissance ? Galiléo, 23 juin 2021-23 juin 2021, Chavanod.

Comment faire de l’innovation le moteur de votre croissance ?

Galiléo, le mercredi 23 juin à 09:00

Dans un contexte de transformation permanente, s’adapter, évoluer, innover sont devenus une nécessité pour les entreprises. L’innovation est aujourd’hui un point clé pour qui veut générer des profits et s’adapter aux besoins en mouvance de ses clients. Mais se posent alors 3 questions essentielles pour le dirigeant : Comment implémenter l’innovation continue? Quelles méthodes et culture pour initier l’innovation? Comment réussir sa transformation dans le monde en perpétuelle évolution ? Pour y répondre, WeSprint et le Grand Annecy vous proposent 1H30 d’échange et d’analyse sous la houlette de notre expert Tanguy Delamare, de Visconti Partners, le mercredi 23 juin à 09H Notre intervenant Avec 20 ans d’expérience à des postes de direction opérationnelle et générale de PME françaises dans différents secteurs d’activité, Tanguy Delamare, CEO et Business Coach intervient aujourd’hui pour permettre aux dirigeants d’entreprise de trouver les clés d’une innovation continue, génératrice de croissance. RDV LE MERCREDI 23 JUIN, à 9H, aux Pépinières GALILEO (178 Route de Cran-Gevrier, 74650 Chavanod) Attention conférence en présentiel / nombre de place limité INSCRIPTION : [entreprendre@grandannecy.fr](mailto:entreprendre@grandannecy.fr)

Sur inscription

Les clés pour utiliser l’innovation comme moteur du développement de votre entreprise

Galiléo 178 Route de Cran-Gevrier, 74650 Chavanod Chavanod Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T10:30:00