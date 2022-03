Comment faire avec mon chien face à un PATOU ? Servoz Servoz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Servoz

Comment faire avec mon chien face à un PATOU ? Servoz, 28 avril 2022, Servoz.

2022-04-28 14:30:00 – 2022-04-28 16:30:00

Servoz Haute-Savoie Servoz EUR Que ce soit en Alpage ou dans le village, les troupeaux de la vallée sont de plus en plus gardés par des chiens de protection. Voici une après-midi pour mieux comprendre comment faire avec votre chien lors d’un contact avec ces chiens de travail. Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz

