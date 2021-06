Bègles Service Petite Enfance et Parentalité Bègles, Gironde Comment faciliter la première rentrée scolaire à l’école maternelle Service Petite Enfance et Parentalité Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Comment faciliter la première rentrée scolaire à l’école maternelle Service Petite Enfance et Parentalité, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bègles. Comment faciliter la première rentrée scolaire à l’école maternelle

Service Petite Enfance et Parentalité, le samedi 19 juin à 10:00

Le Service de la Petite Enfance et parentalité de la ville de Bègles et le Centre Social et Culturel l’Estey vous proposent LA PAPOTE DES PARENTS. Un rendez-vous mensuel pour se retrouver entre parents et échanger. Pour rencontrer nos intervenants parentalité. Notre prochain rendez-vous : SAMEDI 19 JUIN DE 10H À 12H au Service Petite Enfance et Parentalité Allée des Droits de l’Enfant 33130 BÈGLES COMMENT FACILITER LA PREMIÈRE RENTRÉE SCOLAIRE À L’ÉCOLE MATERNELLE ? Avec la participation du Service Éducation. Se retrouver entre parents et échanger. Activités proposées pour les enfants sur place. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 05 57 35 13 00

Inscription obligatoire

Un rendez-vous mensuel pour se retrouver entre parents et échanger, et rencontrer nos intervenants parentalité. Service Petite Enfance et Parentalité Allée des droits de l’enfant, Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Service Petite Enfance et Parentalité Adresse Allée des droits de l'enfant, Bègles Ville Bègles lieuville Service Petite Enfance et Parentalité Bègles