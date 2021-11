Reims Le Recycl'lab Marne, Reims Comment fabriquer une lasagne au jardin Le Recycl’lab Reims Catégories d’évènement: Marne

Le Recycl’lab, le mercredi 17 novembre à 10:00

Jardiner au naturel, c’est savoir utiliser les ressources de la nature pour se passer des produits de synthèse. Mais c’est aussi, utiliser tout ce que le jardin produit en automne comme par exemple des feuilles ou des branches. L’atelier commence à 10h et se termine à 12h [Inscrivez-vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=44)

Gratuits, Sur inscription

La lasagne est un mode de culture permettant de recycler et revaloriser les déchets de son jardin. Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne

