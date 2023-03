Comment fabriquer un hologramme… Médiathèque L’Escale des livres Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’Évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Comment fabriquer un hologramme… Médiathèque L’Escale des livres, 11 mars 2023, Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa. Comment fabriquer un hologramme… 203, rue des écoles Médiathèque L’Escale des livres Moliets-et-Maa Landes Médiathèque L’Escale des livres 203, rue des écoles

2023-03-11 – 2023-03-11

Médiathèque L’Escale des livres 203, rue des écoles

Moliets-et-Maa

Landes Moliets-et-Maa EUR Christophe Marquestaut, animateur de la Société d’Astronomie de la Cote Basque propose aux enfants à partir de 7 ans de créer des hologrammes célestes…

Possibilité d’apporter son propre smartphone.

Sur réservation à culture@benesse-maremne.fr Viens avec ton smartphone pour fabriquer des hologrammes! +33 5 58 72 53 78 Médiathèque L’Escale des livres Escale des Livres

Médiathèque L’Escale des livres 203, rue des écoles Moliets-et-Maa

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Moliets-et-Maa Autres Lieu Moliets-et-Maa Adresse Moliets-et-Maa Landes Médiathèque L'Escale des livres 203, rue des écoles Ville Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Departement Landes Lieu Ville Médiathèque L'Escale des livres 203, rue des écoles Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moliets-et-maa moliets-et-maa/

Comment fabriquer un hologramme… Médiathèque L’Escale des livres 2023-03-11 was last modified: by Comment fabriquer un hologramme… Médiathèque L’Escale des livres Moliets-et-Maa 11 mars 2023 203 Landes Médiathèque L'Escale des livres Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa rue des écoles Médiathèque L'Escale des livres Moliets-et-Maa Landes

Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes