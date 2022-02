Comment exploiter la dynamique olympique du territoire pour fédérer nos collaborateurs et renforcer l’attractivité de nos entreprises ? SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

du vendredi 25 mars au vendredi 15 avril

Saint-Quentin-en-Yvelines vous invite à découvrir une approche originale d’intelligence collective appliquée aux situations complexes : **le modèle Drheam.** Cette démarche largement éprouvée dans des univers aussi variés que l’industrie, les télécoms, la banque et sur un plan international, est développée par la start-up Drheam Corp, accélérée à SQY Cub. Cette séance immersive est ouverte à tous ! Elle concerne plus particulièrement les fonctions RH, sensibles à la découverte de nouvelles formes de coopération en entreprise, et les fonctions opérationnelles confrontées à des projets ou situations complexes (projet / programme / entité). La finalité de cette masterclass est de vous plonger au cœur de cette nouvelle approche par une série d’ateliers et de mises en situation autour d’un cas pratique : **Comment exploiter au mieux la dynamique olympique du territoire pour fédérer nos collaborateurs et renforcer l’attractivité de nos entreprises ?**

Participation gratuite – Inscription obligatoire

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt

