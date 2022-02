Comment éviter le gaspillage alimentaire professionnel avec SOLAAL Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris.

SOLIDARITÉ DES PRODUCTEURS AGRICOLES ET DES FILIÈRES ALIMENTAIRES SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les donateurs des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros.

Entrée libre et gratuite

