Générer du trafic et des leads est une des préoccupations principales des entreprises. Cependant, comment se démarquer dans la multitude de contenus disponibles, comment attirer à soi les bons contacts. L’inbound Marketing peut vous aider. En effet, le coût moyen d’un lead diminue de 80% après 5 mois d’une stratégie d’inbound Marketing efficace (source Eloqua)

C’est ce que le Village by CA – Provence Côte d’Azur vous propose de découvrir dans ce webinar animé par Marc Bailet. L’inbound et ses applications n’aura plus de secret pour vous:

– Comprendre l’inbound Marketing

– Créer une stratégie d’Inbound performante

– Être visible, attirer l’attention, générer du trafic et des leads

– Être attractif mais pas que : Comment gérer ses leads acquis

Bonus 1: Marc répondra à vos questions à la fin du webinar.

Bonus 2: Après le webinar, vous pouvez poser une question à Marc par email. Le **25 mars 2021 à 18h00** _Intervenant :_

Marc Bailet, Consultant Marketing est expert depuis 20 ans.

Marc travaille sur vos stratégies d’acquisitions de leads et vos plans de communication. Certifié Marketing Automation et Inbound Marketing, Marc vient de créer une toute nouvelle agence dédiée au Marketing Automation.

Sur inscription

2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T19:00:00

