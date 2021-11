Roubaix Pôle Deschepper,50 rue Sébastopol,Roubaix Nord, Roubaix Comment et pourquoi organiser sa copropriété Pôle Deschepper,50 rue Sébastopol,Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le jeudi 18 novembre à 17:30

Près de 500 copropriétés sont référencées sur le territoire Roubaisien. Les copropriétaires sont souvent confrontés à une méconnaissance du fonctionnement de la copropriété : rôles du syndic, du conseil syndical, organisation de la copropriété… **Vous êtes copropriétaire dans un immeuble qui n’est pas géré ou vous rencontrez difficultés à comprendre son fonctionnement et son organisation.** **Un syndic est-il obligatoire ? Comment se prennent les décisions en copropriété ? Pourquoi, l’observation rigoureuse des dispositions législatives joue un rôle essentiel et préventif dans l’administration et la gestion d’une copropriété.** Afin de vous accompagner et de répondre à vos questions, la Ville de Roubaix et sa Maison de l’Habitat mettent en place des ateliers, en partenariat avec l’Association des Responsables de Copropriétés (ARC). Attention : le nombre de places est limité. **L’inscription préalables est obligatoire, directement auprès de la Maison de l’Habitat de Roubaix au 03 20 66 48 59.** **L’atelier se déroulera au Pôle Deschepper, 50 rue Sébastopol, à Roubaix.**

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

