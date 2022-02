COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE Pibrac, 1 avril 2022, Pibrac.

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE TMP – THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01 TMP – THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale

Pibrac Haute-Garonne Pibrac

10 EUR 10 20 « Alors que les 26 milliardaires les plus riches pèsent autant que la moitié de l’humanité la plus pauvre, un bon mariage reste un très bon remède à la précarité … »

Dans une mise en scène de Mikaël Chirinian, la comédienne Giorgia Sinicorni propose une nouvelle version du spectacle culte d’Audrey Vernon, enrichie par l’actualité économique et sociale.

Benalla, Bezos, Macron, Mbappé ou Meghan Markle seront convoqués dans ce spectacle hors norme qui décrypte le monde des ultras-riches pour mieux les flinguer !

Unique en son genre, ce « one-woman-show économique » tient un peu du who’s who de l’hyper richesse internationale à destination des jeunes filles à marier. Car oui, le mariage est une voie privilégiée de lutte contre les inégalités selon Giorgia. Du moins en est-elle convaincue pour son compte, campant avec une candeur retorse une humoriste en panne… d’humour qui s’apprête à trouver le salut dans l’amour d’un vrai milliardaire.

Nous sommes à la veille de ce mariage et la jeune femme partage sa science toute fraîche avec la foi des convertis. Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault… Les noms défilent, les chiffres s’envolent, les contrastes choquent.

Etayé avec rigueur, drôle et grinçant, ce show est une indispensable leçon d’intelligence économique, basé sur un travail de documentation rigoureux commencé bien avant 2008. Depuis, les choses se sont précipitées : les milliardaires sont passés de 793 à 2043 et possèdent désormais 50% de la richesse mondiale. Ah, et le plus dingue : un milliardaire est devenu Président de la première puissance mondiale…

« Les ultra-riches : soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits… Alors autant se marier avec ! »

Le premier One Woman Show capitaliste, nouvelle adaptation du spectacle culte !

« Alors que les 26 milliardaires les plus riches pèsent autant que la moitié de l’humanité la plus pauvre, un bon mariage reste un très bon remède à la précarité … »

Dans une mise en scène de Mikaël Chirinian, la comédienne Giorgia Sinicorni propose une nouvelle version du spectacle culte d’Audrey Vernon, enrichie par l’actualité économique et sociale.

Benalla, Bezos, Macron, Mbappé ou Meghan Markle seront convoqués dans ce spectacle hors norme qui décrypte le monde des ultras-riches pour mieux les flinguer !

Unique en son genre, ce « one-woman-show économique » tient un peu du who’s who de l’hyper richesse internationale à destination des jeunes filles à marier. Car oui, le mariage est une voie privilégiée de lutte contre les inégalités selon Giorgia. Du moins en est-elle convaincue pour son compte, campant avec une candeur retorse une humoriste en panne… d’humour qui s’apprête à trouver le salut dans l’amour d’un vrai milliardaire.

Nous sommes à la veille de ce mariage et la jeune femme partage sa science toute fraîche avec la foi des convertis. Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault… Les noms défilent, les chiffres s’envolent, les contrastes choquent.

Etayé avec rigueur, drôle et grinçant, ce show est une indispensable leçon d’intelligence économique, basé sur un travail de documentation rigoureux commencé bien avant 2008. Depuis, les choses se sont précipitées : les milliardaires sont passés de 793 à 2043 et possèdent désormais 50% de la richesse mondiale. Ah, et le plus dingue : un milliardaire est devenu Président de la première puissance mondiale…

TMP – THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac

dernière mise à jour : 2022-02-14 par