Comment épouser un miliardaire Bayonne, 15 septembre 2021, Bayonne. Comment épouser un miliardaire 2021-09-15 20:30:00 – 2021-09-15 Rue des Augustins La Luna Negra

Alors que les 26 milliardaires les plus riches pèsent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre, un bon mariage reste un très bon remède à la précarité …* Dans une mise en scène de Mikaël Chirinian, la comédienne Giorgia Sinicorni propose une nouvelle version du spectacle culte d'Audrey Vernon, enrichie par l'actualité économique et sociale. Benalla, Bezos, Macron, Mbappé ou Meghan Markle seront convoqués dans ce spectacle hors norme, qui décrypte le monde des ultras-riches pour mieux les flinguer ! «… Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits, alors autant se marier avec …». Unique en son genre, ce « one-woman-show économique » tient un peu du « who's who » de l'hyper richesse internationale à destination des jeunes filles à marier. +33 5 59 46 09 00

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Rue des Augustins La Luna Negra Ville Bayonne lieuville 43.48916#-1.47587