Pas facile, lorsque l’on est syndic non professionnel de pourvoir à l’entretien et la conservation des parties communes de la copropriété. Quels sont les outils dont ils disposent ? Comment choisir un professionnel ? Pourquoi ne pas hésiter dans certains cas à se faire assister par un maître d’œuvre ? La juriste de l’ARC vous propose un « atelier juridique » pour y voir plus clair. _Animé par l’ARC – Association des Responsables de Copropriétés_ **→ Mardi 1er février 2022 de 17h30 à 19h** Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire.

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

