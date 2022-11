Comment entretenir et animer une parcelle végétalisée en hiver ? Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre du jardin partagé le 56, qui témoigne de son expérience en tant qu’acteur de la végétalisation participative du quartier Saint Blaise Paris 20ème Le mercredi 30 novembre prochain se déroulera de 14h00 à 15h30 dans le 20ème arrondissement de Paris, une visite guidée des espaces végétalisés commentés et présentés par le collectif « Le 56 ». rendez-vous à l’adresse suivante : 56 rue saint blaise Paris 20ème inscrivez vous en cliquant sur ce lien : https://formulaires.paris.fr/formulaires/1761?deco=brand pour accéder au site par les transports : métro (ligne 9) station : Porte de Montreuil métro (ligne 3) station: Porte de Bagnolet Tramway 3B ( ligne Nord Est) station : Mairie de Miribel Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 Paris Contact : 0153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

