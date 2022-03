Comment entreprendre en toute sérénité Couveuse MIE Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Comment entreprendre en toute sérénité Couveuse MIE, 8 avril 2022, Bordeaux. Comment entreprendre en toute sérénité

Couveuse MIE, le vendredi 8 avril à 14:30

Découvrez la couveuse Anabase, grâce au prêt de numéro SIRET venez tester votre projet et votre profil entrepreneurial, tout en conservant votre statut actuel (demandeur d’emploi, salarié…) vous bénéficiez des outils de la couveuse, d’un accompagnement individualisé et d’un réseau d’échange.

Sur inscription

