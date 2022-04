COMMENT ÉLEVER UN ADO D’APPARTEMENT? 2.0 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

COMMENT ÉLEVER UN ADO D’APPARTEMENT? 2.0 Montpellier, 29 avril 2022, Montpellier. COMMENT ÉLEVER UN ADO D’APPARTEMENT? 2.0 Montpellier

2022-04-29 – 2022-05-01

Montpellier Hérault 13 13 EUR Ne manquez pas “Comment élever un ado d’appartement? 2.0” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! Profitant de l’absence inespérée de leurs enfants, Isabelle et Antoine s’apprêtent à passer une agréable soirée en tête à tête. C’était sans compter la propension débordante de leurs deux ados à s’approprier le moindre centimètre-carré du territoire familial, leur faisant réaliser que, même absents, leurs charmants bambins continuent d’accaparer toute leur attention ! Dans cette comédie déjantée et terriblement ancrée dans notre époque, le public retrouve avec joie et délectation tous les ingrédients savoureux qui peuvent transformer une gentille petite vie de famille en enfer. Ne manquez pas “Comment élever un ado d’appartement? 2.0” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! theatretabard@gmail.com +33 4 99 62 83 13 https://beauxartstabard.fr/ Ne manquez pas “Comment élever un ado d’appartement? 2.0” au Théâtre Beaux Arts Tabard ! Profitant de l’absence inespérée de leurs enfants, Isabelle et Antoine s’apprêtent à passer une agréable soirée en tête à tête. C’était sans compter la propension débordante de leurs deux ados à s’approprier le moindre centimètre-carré du territoire familial, leur faisant réaliser que, même absents, leurs charmants bambins continuent d’accaparer toute leur attention ! Dans cette comédie déjantée et terriblement ancrée dans notre époque, le public retrouve avec joie et délectation tous les ingrédients savoureux qui peuvent transformer une gentille petite vie de famille en enfer. Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

COMMENT ÉLEVER UN ADO D’APPARTEMENT? 2.0 Montpellier 2022-04-29 was last modified: by COMMENT ÉLEVER UN ADO D’APPARTEMENT? 2.0 Montpellier Montpellier 29 avril 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault