Comment éduquer à l’heure de l’IA ? Conférence avec Laurence Devillers Quai des Savoirs Toulouse, mardi 6 février 2024.

Comment éduquer à l’heure de l’IA ? Conférence avec Laurence Devillers Une conférence gratuite au Quai des Savoirs avec Laurence Devilliers sur l’éducation à l’heure de l’intelligence artificielle. Mardi 6 février, 18h30 Quai des Savoirs Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T18:30:00+01:00 – 2024-02-06T20:00:00+01:00

Conférence gratuite à l’Agora du Quai des Savoirs le 6 février

Faut-il encore apprendre à écrire ?

Est-ce nécessaire de savoir faire des recherches, argumenter, réfléchir à comment articuler et exprimer ces idées alors qu’il suffit d’ouvrir une application comme ChatGPT ou d’autres, pour produire des textes bien écrits et qui semblent pertinents ?

N’est-ce pas un formidable gain de temps ?

Ou bien devons-nous craindre une soumission trop forte aux machines ?

Professeure en informatique, chercheuse en intelligence artificielle et membre du comité national consultatif d’éthique du numérique, Laurence Devillers pose un regard informé et sans complaisance sur les bénéfices et les risques de l’IA pour l’éducation.

Laurence Devillers :

Professeure en informatique appliquée aux sciences sociales à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (LIMSI) du CNRS.

Date et horaire :

6 février 2024 à 18h30

+ d’infos :

Tout public

Durée 1h30

Gratuit sur inscription, 80 places

Lieu Agora, Quai des Savoirs

—

Crédit image AdobeStock

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://www.quaidessavoirs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228698068505 »}] [{« link »: « https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228698068505 »}] Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d’exposition, d’expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro ligne B station Carmes ou Palais de Justice. Tramway ligne T1 ou T2 station Palais de Justice. Bus Linéo 9 arrêt Grand Rond

IA Double Je IA