Comment écrire une (auto)biographie à succès

Paris

Comment écrire une (auto)biographie à succès 100 ECS, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h30 à 21h30

Le samedi 9 octobre 2021

de 20h30 à 21h30

Le samedi 16 octobre 2021

de 20h30 à 21h30

Le samedi 23 octobre 2021

de 20h30 à 21h30

payant

Accessoirement on parlera féminisme L’assistance vient écouter une conférence sur l’écriture créative. Plus particulièrement sur l’écriture de l’intime, autrement dit celle des biographies ou des autobiographies. La conférencière, sous ses airs d’élégance et compétence, déroule un plan en dix points, qu’elle nomme steps. Le but avoué est le succès, la tête de gondole, le best-seller. Pour y parvenir, elle incite les futur.e.s biographes à s’octroyer «le droit de mentir, un peu, pour mieux vendre» leur livre. Elle doit donner des exemples pour chacun des dix steps que compte son PowerPoint. Ils sont tous tirés de l’histoire d’une des fondatrices du Mouvement de Libération de la Femme en Italie dans les années 70. Ce personnage idéal se révèle être… sa mère ! Entre l’évocation historique de la deuxième vague du féminisme et celle, forcément subjective, de sa mémoire d’enfant d’abord et d’ado ensuite, le spectateur apprendra quand-même «comment écrire une (auto)biographie à succès». Concept, texte et jeu : Maria Cristina Mastrangeli PowerPoint et personnage de la mère jeune en vidéo : Alma Sammel Regard extérieur : Anna Romano Photos et vidéo : YU.TA (Jutta Sammel Mastrangeli) Trucage vidéo : Guendalina Flamini Régie lumière : Lino Pourquié Production : Octogone, laboratoire / FORTeRESse (BE) Soutiens : Les Chantiers Nomades / La Factorie, maison de Poésie, Normandie / Anis Gras, le lieu de l’autre (94) / RAVIV, dans le cadre du Partage d’espaces de travail et de répétitions 2021 Durée : 1h00 Spectacles -> Théâtre 100 ECS 100, rue de Charenton Paris 75012

Ligne 1 et 14: Gare de Lyon Ligne 8: Ledru Rollin

Contact :100 ECS 01 46 28 80 94 accueil@100ecs.paris https://100ecs.fr/comment-ecrire-une-autobiographie-a-succes-de-maria-cristina-mastrangeli/

Date complète :

2021-10-02T20:30:00+02:00_2021-10-02T21:30:00+02:00;2021-10-09T20:30:00+02:00_2021-10-09T21:30:00+02:00;2021-10-16T20:30:00+02:00_2021-10-16T21:30:00+02:00;2021-10-23T20:30:00+02:00_2021-10-23T21:30:00+02:00

