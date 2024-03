COMMENT ÉCONOMISER ET DÉTECTER LES ARNAQUES ! Salle Arsène Garnier Brécey, mardi 9 avril 2024.

COMMENT ÉCONOMISER ET DÉTECTER LES ARNAQUES ! Ateliers ludiques et conviviaux à destination des séniors du Val de Sée. Mardi 9 avril, 10h00 Salle Arsène Garnier GRATUIT SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T10:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T10:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Le Secteur d’Action Gérontologique (SAG) du Val de Sée organise, en partenariat avec le CLIC du Sud Manche et le centre social du Val de Sée, deux ateliers autour des économies possibles au quotidien, des pièges de la consommation et du budget à l’attention du public retraité du territoire du Val de Sée.

Aborder les questions d’argent peut être parfois compliqué : grâce à une approche ludique, il est plus facile d’amener le plus grand nombre à s’exprimer sur les finances ou à accepter d’approcher le thème de manière collective.

Pour animer la réunion, le SAG du Val de Sée mobilise l’expertise de l’association Finances et Pédagogie Normandie. Les séniors participants se verront dispenser des conseils et des informations sur les pièges de la consommation, les démarchages (téléphonique et physique) ou encore la cyber sécurité.

Valérie MESNAGE de Finances et Pédagogie Normandie répondra à leurs questions et préoccupations courantes.

Réservés aux personnes de plus de 50 ans

Durée de l’atelier : 2 heures

Salle Arsène Garnier 3 rue de la Libération 50370 BRECEY Brécey 50370 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@clic-sudmanche.fr »}]

