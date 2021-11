Genève Muséum d'histoire naturelle Genève Comment éco-jouer ? Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Face au changement climatique, de plus en plus d’enfants ne savent pas ce qu’ils peuvent faire pour avoir un impact positif sur l’environnement. En utilisant le jouet de l’enfant pour rendre pertinent le combat écologique à leurs yeux, les enfants seront amenés à comprendre comment leurs jouets sont faits, d’où ils proviennent, et comment leur choix de consommation peut avoir de conséquence sur le monde.

Cet atelier a pour but d'éveiller la conscience des enfants aux matériaux présents dans leurs jouets

