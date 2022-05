Comment devenir Espace culturel du Bois fleuri, 4 mai 2022, Lormont.

Comment devenir

Espace culturel du Bois fleuri, le mercredi 4 mai à 19:00

Atanasia, adolescente espagnole, fille unique de treize ans s’ennuie dans l’Espagne des années 80. Elle rêve d’un prince charmant et grandit, sans que rien ne perturbe cette plaine morne et interminable de l’adolescence. Seule la découverte d’une toile dans un musée, du peintre Roberto Diaz Uribe, provoque un choc esthétique qui se transforme en obsession et lui fera quitter ce nid étouffant pour Paris dans les années 90. Elle retrouve ainsi le fil d’un passé enfoui et finira par découvrir la vérité à la fois sur cet artiste et sur ses propres origines. Ce spectacle adapté du roman de Véronique Ovaldé nous présente en solo une comédienne touchante qui parcoure toutes les étapes avec brio, dialogue avec les voix des autres protagonistes, et invite des amateurs sur scène. [https://vimeo.com/420282026](https://vimeo.com/420282026) **Adaptation et mise en scène :** Laurence de la Fuente **Jeu :** Lucia Sanchez **Création sonore :** Manuel Coursin **Scénographie :** Anne Moirier **Durée :** 60 min [Facebook](https://www.facebook.com/pensiondefamillecreation)

6 € et 3€

Théâtre par la Cie Pension de famille, en partenariat avec l’Iddac et l’Oara.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T19:00:00 2022-05-04T20:30:00