Digifab, le mardi 30 novembre à 19:00

Comment développer ses compétences dans les meilleures conditions ? ——————————————————————- ### Casser les codes des méthodes d’enseignement conventionnels. * Dans ce webinaire nous nous présenterons et présenterons la structure Digifab. * Ensuite nous aborderons le sujet du rapport à l’apprentissage et au développement. * Quelle est notre philosophie en matière de formation et en matière d’enseignement ? * Quel est votre point de vue sur la question ? Discutons. * Nos formations en cours, ce que nous proposons, ainsi que les évènements à ne pas manquer !

Entrée libre

Il est temps d’avoir une nouvelle vision de l’apprentissage. Nous n’avons jamais cessé d’apprendre. Pourtant l’apprentissage aujourd’hui est généralement vu comme une corvée… Digifab 4 avenue du parc Besançon Besançon Cassin Doubs

