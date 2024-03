Comment développer et renforcer sa micro-entreprise ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 12 mars 2024.

Comment développer et renforcer sa micro-entreprise ? Une formation en 3 séances pour dynamiser et rentabiliser l’activité de votre micro-entreprise ! 12 – 26 mars, tous les mardis Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T20:00:00+01:00

Vous êtes micro-entrepreneur et vous cherchez à développer votre activité ?

Cette formation est dédiée aux micro-entrepreneurs et toute personne désirant transformer une activité naissante en une entreprise rentable. Que votre secteur soit le commerce, les services, l’artisanat, ou toute autre industrie, que vous soyez au tout début de votre création ou en recherche de nouvelles stratégies pour dynamiser votre activité, cet atelier est fait pour vous !

Contenu de la formation :

Analyse de marché et identification des opportunités

Pitch et argumentaire commercial

Gestion administrative et financière pour petites entreprises

Communication

Il sera possible de poursuivre le cours au-delà des 3 séances (voir conditions lors de l’inscription).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

formation entreprise