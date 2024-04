Comment dépasser la peur de la page blanche Le douze Cergy Cergy, mardi 16 avril 2024.

Comment dépasser la peur de la page blanche mardi 16 avril 2024 – 19h00 – 21H

Auditorium, école de musique Le Douze

12 allée des petits pains, 95800 Cergy Mardi 16 avril, 19h00 Le douze Cergy Gratuit sur inscription

Lors de cette rencontre, nous recevrons Tété.

Artiste né avec ce siècle à la faveur de l’automne, il est poète-auteur-compositeur-interprète dont la guitare et les textes sont les instruments de prédilections.

20 ans, 600000 disques vendus et 1500 concerts donnés de par le monde, ce n’est que plus tard que Tété identifie des sujets sur lesquels il aurait aimé qu’on le conseille à l’époque et dont il a dû appréhender seul.

Programme

– Table ronde et échanges avec l’artiste sur la gestion du stress et la peur de la page blanche. Comment dépasser nos peurs de créations.

Cette rencontre sera suivie de questions-réponses puis d’un moment convivial avec l’équipe du Combo 95 et des adhérent.e.s présent.e.s !

Le douze Cergy 12 allée des petits pains Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d'Oise Île-de-France