de 14h30 à 16h00

gratuit

Une formation pour apprendre à déjouer les pièges du « phishing », une escroquerie courante sur internet, particulièrement dangereuse pour votre vie privée et votre porte-monnaie ! Le phishing* est une technique frauduleuse destinée à tromper l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, codes, mots de passe…) en se faisant passer pour un organisme officiel ou un tiers de confiance. La plupart du temps, les auteurs de phishing tentent de récupérer des coordonnées bancaires. Certains poussent le piratage d’informations beaucoup plus loin dans le but d’usurper l’identité d’une personne. Comment reconnaître une tentative de phishing ? Comment la déjouer ? Dois-je ouvrir ou pas ce mail sur ma messagerie ? Que faire si j’ai été victime ? Gérard et Ahcène vous apprendront comment échapper à ces escroqueries dangereuses ! * Le mot « phishing, » couramment traduit par « hameçonnage », est la contraction des mots anglais « fishing », en français : « pêche », et « phreaking » désignant le piratage de lignes téléphoniques. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury Paris 75018 Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ Expo

