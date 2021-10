Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Comment créer du contenu performant pour gagner en visibilité sur internet ? Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Comment créer du contenu performant pour gagner en visibilité sur internet ? Cobalt, 10 novembre 2021, Poitiers. Comment créer du contenu performant pour gagner en visibilité sur internet ?

Cobalt, le mercredi 10 novembre à 14:00

Montez à bord de l’atelier pour mieux appréhender les concepts clés des réseaux sociaux, afin d’adapter votre stratégie de contenu à votre public. Vous apprendrez à créer du contenu pour vos réseaux sociaux et à concevoir un calendrier éditorial. **Objectifs d’apprentissage :** – Créer du contenu impactant et personnalisé – Engager et développer votre communauté – Organiser et planifier votre contenu sur les réseaux sociaux. **Programme de l’après-midi :** **14h – 15h30** : Atelier pratique **15h30 – 16h** : Pause/échanges **16h – 17h30** : Sessions de coaching personnalisé avec 2 coaches soit 6 sessions de 30 minutes Intervenant : **Coach Google Ateliers Numériques** **Gratuit**, sur inscription juste ici: [https://forms.gle/zvox6rsRoHX8F7yA9](https://forms.gle/zvox6rsRoHX8F7yA9) LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS ! En **présentiel** à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers) **Prochaine date :** **- Mardi 14 décembre** : Comment fédérer une communauté avec les bons outils et gagner en visibilité sur internet ? (en ligne) Organisé par : **Cobalt & Google Ateliers Numériques**

Gratuit sur inscription

Montez à bord de l’atelier pour mieux appréhender les concepts clés des réseaux sociaux, afin d’adapter votre stratégie de contenu à votre public. Cobalt 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Cobalt Adresse 5 Rue Victor Hugo, Poitiers Ville Poitiers lieuville Cobalt Poitiers