Comment construire un monde plus juste et plus fraternel ? Collège des Bernardins Paris

Comment construire un monde plus juste et plus fraternel ? Collège des Bernardins, 29 janvier 2022, Paris.

Collège des Bernardins, le samedi 29 janvier 2022 à 09:00

Après deux ans de travaux, le séminaire de recherche « Quels nouveaux paradigmes pour une société juste ? » du Collège des Bernardins a publié en novembre 2021 le résultat de ses travaux dans le livre « Votez Fraternité ! Trente propositions pour une société plus juste ». L’objectif du colloque conclusif de cette recherche est de réfléchir aux voies possibles de mise en œuvre de ces propositions ambitieuses. À quelques mois des échéances présidentielles et législatives en France, il convient de prendre un peu de recul à l’égard de la politique politicienne et de rappeler l’importance d’une politique publique centrée sur la fraternité. Le combat en faveur du bien commun consiste à joindre le souci de l’amitié sociale et le sens de la fraternité avec la protection de la création et la construction de la paix. Avant de déposer son bulletin de vote dans l’urne, il est indispensable de rêver à un ordre plus juste. Car pour le pape François, « les rêves se construisent ensemble » (Fratelli tutti). Le principe républicain de fraternité permet un juste équilibre entre l’égalité et la liberté et rassemble toutes les personnes de bonne volonté. Il représente une boussole sûre pour naviguer dans les eaux tourmentées de la post-modernité. Toute la question est donc de réfléchir aux meilleures voies possibles de sa mise en œuvre. L’État français ne pourra pas sortir son épingle du jeu de la globalisation ultra-libérale, de la crise écologique et sociale sans mettre en œuvre pleinement son rêve républicain de liberté, d’égalité et de fraternité. La société française ne réalisera pas sa transition économique, sociale et environnementale sans modifier au préalable ses comportements consuméristes et individualistes. Les citoyens ne parviendront eux-mêmes à atteindre plus de justice, de convivialité et d’épanouissement qu’en se saisissant des ressources spirituelles et culturelles qui les rendent possibles. Colloque sous la direction des co-directeurs du département Politique et religions du Collège des Bernardins, Antoine Arjakovsky, historien et P. Jean-Baptiste Arnaud, théologien. En partenariat avec : Secours catholique, Revue ATD Quart-Monde, Association des philosophes chrétiens, Editions Hermann A venir : programme détaillé. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/comment-construire-un-monde-plus-juste-et-plus-fraternel ColloquePolitique et Religions. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

