Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Comment changer sa consommation ? Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Comment changer sa consommation ? Villeneuve-sur-Lot, 7 novembre 2021, Villeneuve-sur-Lot. Comment changer sa consommation ? Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

2021-11-07 11:30:00 – 2021-11-07 Café Cantine 3 rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot 10 EUR “Discu’Brunch” sur le thème : “par où commencer si l’on veut consommer mieux et moins dépenser ?”.

Cette discussion sera organisée à la manière de l’émission “C À VOUS” autour d’un repas préparé par Raphaël (chef cuisinier du Café Cantine) et animé par Élise (accompagnatrice en transition écologique inclusive). “Discu’Brunch” sur le thème : “par où commencer si l’on veut consommer mieux et moins dépenser ?”.

Cette discussion sera organisée à la manière de l’émission “C À VOUS” autour d’un repas préparé par Raphaël (chef cuisinier du Café Cantine) et animé par Élise. +33 9 86 15 73 73 “Discu’Brunch” sur le thème : “par où commencer si l’on veut consommer mieux et moins dépenser ?”.

Cette discussion sera organisée à la manière de l’émission “C À VOUS” autour d’un repas préparé par Raphaël (chef cuisinier du Café Cantine) et animé par Élise (accompagnatrice en transition écologique inclusive). Les benevoles du 47

Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Café Cantine 3 rue de la Convention Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Café Cantine 3 rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot