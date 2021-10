Bourges Parvis des métiers Bourges, Cher “Comment ça tient ?” Parvis des métiers Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Parvis des métiers, le dimanche 17 octobre à 14:30

Dans une construction, c’est tout un art de faire tenir un mur, un plafond, un toit, un balcon. Ça pousse, ça tire, ça appuie… Mais alors, _comment ça tient ?_ L’atelier se déroulera dans la cour de la direction de la Culture dont l’entrée se trouve sur le parvis des Métiers, à l’ouest de la cathédrale. Journées nationales de l’architecture Parvis des métiers Place Etienne-Dolet 18000 Bourges Bourges Cher

2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T17:30:00

