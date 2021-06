Comment ça marche? Le 99, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Genève.

COMMENT ÇA MARCHE? —————— ### Animations pour tous les publics: * stand grand public lors de fêtes diverses : fêtes communales, fêtes des écoles, d’association, etc. * mercredi matin et après-midi au 99. * semaines thématiques l’été, l’eau, l’air, les forces, la lumière ou encore l’électricité… Ou alors libres d’évolution durant les vacances de la période scolaire. Au 99, mais aussi à l’école active ou à l’usine Kugler, selon disponibilités. Nous voulons amener les participants à avoir un regard citoyen et critique. Nous les invitons à prendre le temps de bien décrire leurs observations, de trouver une juste et pertinente formulation. Il faut aussi apprendre à émettre une critique ou une contre-observation dans les mêmes termes. Après une discution une hypothèse émerge, il convient maintenant d’inventer une expérience, un bricolage, qui mettront en évidence la validité de l’hypothèse. Afin de ne laisser personne au bord de la route nous faisons régulièrement des moments de socialisation. Chaque participant est invité à montrer son objet et à en parler, les autres réagissent et proposent des remédiations si nécessaire. Les enfants seront amenés, selon leur âge et leur désir, à manipuler toutes sortes d’outils, du cutter à la mini-perceuse à colonne, colle chaude, poinçon et autre percerette, fer à souder et scie vibrante. Nous utilisons quasi exclusivement des matériaux de récupération, et nous faisons la chasse au gaspillage, par des suggestions et des remarques.

270.- la semaine. Les autres activités selon contrats et/ou engagements. les anniversaires dès 300.-, pour un après-midi de 3h1/2.

L’observation et de la description par les mots, l’émission d’une hypothèse, la vérification par l’expérience et par la réalisation d’un bricolage personnel, la méthode expérimentale à portée de main.

Le 99 rue de Lyon 99. 1203 Genève. Genève Saint-Jean et Charmilles



