Comment ça marche la télégraphie ? Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Lyon, samedi 18 mai 2024.

Comment ça marche la télégraphie ? Atelier- démonstration en partenariat avec l’association des radioamateurs du Rhône REF69 Samedi 18 mai, 21h45 Centre d’histoire de la résistance et de la déportation Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:45:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:45:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Atelier- démonstration en partenariat avec l’association des radioamateurs du Rhône REF69

Ils n’ont pas attendus les sms et les mails pour envoyer des messages… Les radioamateurs de l’association REF69 proposent à tous les curieux de se familiariser avec l’univers de la télégraphie et de la radiophonie. L’occasion de découvrir le fonctionnement d’une TSF ou d’un poste émetteur-récepteur mais aussi les différentes étapes qui permettent d’envoyer et de recevoir un message avec un matériel datant du début du siècle dernier.

+ En continu, à partir de 21h45

Centre d’histoire de la résistance et de la déportation 14 avenue Berthelot, 69007 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69007 La Mouche Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 72 23 11 http://www.chrd.lyon.fr Aménagé dans l’ancienne École de santé militaire, à l’intérieur même des bâtiments où le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, a sévi, le CHRD est un lieu fort et symbolique au service de l’Histoire et de la Mémoire. tram T2, station Centre Berthelot Métro ligne B, arrêt Jean Macé ou ligne A arrêt Perrache Voiture : parc Berthelot, rue de Marseille Velo’V : station Centre Berthelot (rue Pasteur – angle avenue Berthelot)

© DR