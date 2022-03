Comment booster vos ventes grâce à un outil de cartographie ? Conférence en ligne – ZOOM, 7 avril 2022, Vincennes.

Comment booster vos ventes grâce à un outil de cartographie ?

Conférence en ligne – ZOOM, le jeudi 7 avril à 15:00

366 est la régie publicitaire experte des territoires depuis 2015 et opère, pour le compte de l’ensemble du marché publicitaire, une offre puissante, permettant de toucher chaque jour plus de 20 millions de personnes et chaque mois 43 millions de lecteurs issus de la Presse Quotidienne Régionale, de ses déclinaisons digitales et TV Locales, soit 81% de la population française de plus de 15 ans. Pour booster leurs ventes, les commerciaux de la régie publicitaire 366 utilisent une plateforme de cartographie au service des métiers. En quelques clics, il est ainsi possible d’obtenir une vision globale de l’étendue de la couverture géographique… et de générer des devis ! La plateforme de 366 est un développement d’applications sur mesure reposant sur les technologies NodeJS, PostgreSQL et Kubernetes. Marien LAVOIR, Local Product Manager chez 366, reviendra sur la mise en place de cette plateforme “sur mesure” au cours du webinaire que nous organisons le 7 avril prochain à 15h.

Entrée gratuite sur inscription

Retour d’expérience de 366 sur la mise en place d’une cartographie décisionnelle qui permet d’obtenir une vision globale de l’étendue de la couverture géographique et de générer des devis.

Conférence en ligne – ZOOM vincennes Vincennes Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T15:00:00 2022-04-07T16:00:00