Comment bien rater ses vacances de pâques L’aire d’Arles Arles, vendredi 12 avril 2024.

Comment bien rater ses vacances de pâques Numéro de Philosophie foraine de Alain Guyard Vendredi 12 avril, 19h30 L’aire d’Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

En cette soirée du vendredi 12 avril, l’aire d’Arles deviendra le théâtre d’une expérience transcendante. Rejoignez-nous pour le spectacle ensorcelant d’Alain Guyard, explorant les méandres de l’existence à travers le prisme provocateur de son numéro « Comment rater ses vacances de Pâques ». De 19h30 à 21h, plongez dans les abysses de la pensée humaine, où humour et réflexion se mêlent dans une danse envoûtante.

️ Mais ce n’est pas tout ! L’équipe de Lulu’s Kitchen a transcendé les limites de la cuisine pour vous offrir une expérience gastronomique digne des dieux. Réservez votre table dès maintenant et embarquez pour un voyage sensoriel à travers notre carte, inspirée des saveurs de nos voyages, promettant un tour du monde culinaire qui ravira votre palais.

Spectacle à prix libre et conscient ! À la fin du spectacle, nous vous invitons à réfléchir sur la valeur de l’art et à contribuer au chapeau selon votre appréciation. Ne manquez pas cette opportunité de participer à une soirée où la pensée, la gastronomie et l’art se rejoignent pour créer une expérience profonde et mémorable.

Réservez dès maintenant pour une soirée où le savoir et la saveur se mêlent harmonieusement ! Le spectacle est en libre accès et commence à 19h30. Il est fortement conseillé de réserver pour dîner ensuite à partir de 20h30.

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

