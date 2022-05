Comment attirer les insectes et autres auxiliaires précieux au jardin. Atelier manuel. Jardin de Relais Nature Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Jardin de Relais Nature, le dimanche 5 juin à 11:00

En atelier les enfants sous les conseils d’un encadrant rempoteront ou sèmeront dans de petits contenants qu’ils emporteront, des plants ou graines de fleurs méllifères pour mieux comprendre leur rôle dans une gestion équilibrée d’un jardin et dans le développement de sa biodiversité. En complément, ils fabriqueront des nids à insectes avec des tiges mises à leur disposition.

Participation libre sans inscription. Matériel fourni.

Les enfants pourront s’initier aux techniques des semis et du rempotage de plants sélectionnés pour leur effet pollinisateur et pour leur besoin limité en eau. Fabrication nids-fagots pour insectes. Jardin de Relais Nature Domaine de la Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas Yvelines

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00

