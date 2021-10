Paris BPI (Centre Pompidou) île de France, Paris Comment atteindre la sobriété numérique ? BPI (Centre Pompidou) Paris Catégories d’évènement: île de France

Comment atteindre la sobriété numérique ? BPI (Centre Pompidou), 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Avec l’association Point de M.I.R, venez apprendre à mieux utiliser vos outils informatiques ! Le secteur du numérique est responsable aujourd’hui de 4% des émissions de gaz à effets de serre, principalement dues aux data centers et aux infrastructures réseau. Alors que la crise sanitaire a accéléré nos usages du numérique, les smartphones et ordinateurs ont permis de garder des contacts professionnels et familiaux. Nous ferons le point sur le fonctionnement du numérique pour mieux comprendre ses impacts écologiques. Comment alors pouvons-nous réduire la consommation d’énergie liée au numérique ? Que mettre en place pour une meilleure utilisation de cet outil ? Cet atelier vous donnera des pistes pour y parvenir ! Animations -> Atelier / Cours BPI (Centre Pompidou) 19 rue Beaubourg Paris 75004

11 : Rambuteau (73m) 4 : Étienne Marcel (450m)

Contact :Service Savoirs Pratiques mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr mediations.savoirs.pratiques@bpi.fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;Geek;Bibliothèques

2021-10-07T18:30:00+02:00_2021-10-07T20:00:00+02:00

