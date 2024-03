Comment assurer les besoins alimentaires des villes et des campagnes ? Auditorium Rennes, jeudi 21 mars 2024.

Événement des Champs Libres Jeudi 21 mars, 16h00 1

Du 2024-03-21 16:00 au 2024-03-21 17:30.

Une question à laquelle des jeunes ont tenté de répondre au cours d’un hackathon de 48h à l’Hôtel Pasteur afin de faire émerger des idées nouvelles face aux défis de la production alimentaire. Comment bien nourrir les villes et les campagnes tout en respectant l’environnement ? Restitution des pistes proposées par les 8 équipes composées de lycéens, d’étudiants et de jeunes professionnels.

Ce défi d’idées est porté par l’Institut Agro Rennes-Angers et le Conseil Régional des Jeunes de Bretagne en partenariat avec Rennes Métropole.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine