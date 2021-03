Coëtmieux Coëtmieux 22400, COETMIEUX Comment associer les plantes au jardin Coëtmieux Catégories d’évènement: 22400

COETMIEUX

Comment associer les plantes au jardin, 27 mars 2021-27 mars 2021, Coëtmieux. Comment associer les plantes au jardin 2021-03-27 10:00:00 – 2021-03-27 Bibliothèque 3 Rue de la Mairie

Coëtmieux 22400 Coëtmieux Dans le cadre de la 16eme semaine pour les alternatives aux pesticides, la bibliothèque de Coëtmieux et l’association Vert le jardin vous propose un atelier pour associer les plantes pour votre jardin. Evénement gratuit, jauge limitée, inscription obligatoire. environnement@lamballe-terre-mer.bzh +33 2 96 50 59 37 Dans le cadre de la 16eme semaine pour les alternatives aux pesticides, la bibliothèque de Coëtmieux et l’association Vert le jardin vous propose un atelier pour associer les plantes pour votre jardin. Evénement gratuit, jauge limitée, inscription obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: 22400, COETMIEUX Autres Lieu Coëtmieux Adresse Bibliothèque 3 Rue de la Mairie Ville Coëtmieux