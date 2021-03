Paris Humanitude Paris Comment appréhender les troubles du comportement en temps de crise sanitaire ? Humanitude Paris Catégorie d’évènement: Paris

### Webinaire Humanitude – 10 mars 2021 à 19h Comment appréhender les troubles du comportement en temps de crise sanitaire ?

Webinaire d’accès libre et gratuit destiné aux proches aidants et aux professionnels de terrain. Rendez-vous le 10 mars à partir de 19h, pour poser vos questions aux experts de l’Humanitude. Humanitude Formation Humanitude 19 rue d’Enghien Paris Paris Paris 10e Arrondissement

