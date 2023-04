Comment anime t’on un atelier d’écriture ? Rencontre avec Pierre Ménard au CDML Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML), 1 juin 2023, Paris.

Le jeudi 01 juin 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Quels sont les secrets pour réaliser un bel atelier d’écriture? Pour le savoir rendez-vous avec Pierre Ménard, pionnier des ateliers d’écriture et de la littérature numérique

Le CDML invite un pionnier des ateliers d’écriture et de la littérature numérique: le fameux Pierre Ménard.

Auteur très investi dans le champ de l’écriture et de la création numérique. Bibliothécaire ,Chargé d’enseignement à Sciences Po Paris de 2012 à 2018. Membre de la commission poésie du CNL depuis décembre 2022. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture et de création multimédia. Pierre Ménard est le pseudonyme qu’il a choisi en tant qu’écrivain. Présent au travers d’interventions en revues, ainsi que sur supports sonores, en radio, notamment dans l’émission Les passagers de la nuit de France Culture et sur Internet. Il est le fondateur du site www.liminaire.fr, un des lieux les plus étonnants et novateurs dans les croisements web et littérature. Il a participe au comité d’orientation et publication de Publie.net où il a animé la revue de création numérique : d’ici là.

Il a travaillé plusieurs années à l’écriture d’un récit non-linéaire, Les lignes de désir, une fiction poétique accessible sous la forme d’un dispositif interactif, qui a bénéficié du soutien du DICRéAM (Dispositif pour la création artistique multimédia) en 2015.

bibliothèque Buffon-CDML 15 bis rue Buffon. 75005 Paris

Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) 15 bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : 01 55 43 25 25

