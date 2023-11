Comment améliorer son sol : utiliser le paillage, le compost, les amendements … Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 12ème Comment améliorer son sol : utiliser le paillage, le compost, les amendements … Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème, 24 novembre 2023, Paris 12ème. Le vendredi 24 novembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adultes. gratuit sous condition Inscription en ligne obligatoire Comment gérer et alimenter les composteurs de son jardin ? A l’occasion de la semaine

de réduction des déchets (SERD du 18 au 26 novembre 2023) vendredi 24 novembre 2023 de 14h00 à 15h30 / Atelier découverte sur le compost au potager pédagogique de Bercy inscription-ici Présentation des composteurs

du potager de Bercy. Comment alimenter les composteurs avec les déchets

végétaux du jardin ? Comment utiliser

correctement le compost mûr dans le potager ? Tenue de saison couvrante et adaptée à la

météo, gants Maison du Jardinage – Pôle ressource Jardinage Urbain 41,rue Paul Belmondo 75012 Paris 12ème Contact : +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature

. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris 12ème Autres Lieu Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Adresse 41,rue Paul Belmondo Ville Paris 12ème Departement Paris Lieu Ville Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème latitude longitude 48.895012672384,2.30578627938075

Maison du Jardinage - Pôle ressource Jardinage Urbain Paris 12ème Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris 12eme/