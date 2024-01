Comment Airbus a réussi à dépasser Boeing grâce au succès de la famille A320 Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 26 mars 2024.

Comment Airbus a réussi à dépasser Boeing grâce au succès de la famille A320 Conférence de l’AAE Mardi 26 mars, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 26 mars à 18h

Une conférence proposée par l’Académie de l’Air et de l’Espace, par Georges VILLE, 60 années au service d’Airbus, ancien président de l’AAE Airbus Industrie.

Dès 1981, il s’intéresse au marché des monocouloirs et lance en 1984 avec le support d’Air France la famille A320 équipé de moteurs CFM56. Les innovations technologiques et les choix visionnaires dans la définition de l’avion concourent à anticiper son développement vers l’A320 néo ; Boeing tentera de suivre non sans risque avec le 737 Max. Airbus rattrape ainsi Boeing en 1999 et le devance en 2019. Le conférencier rappellera cette stratégie gagnante et les leçons pour les futures générations.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Conférence Tout public