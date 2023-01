comment aider les insectes et participer au bon maintien de la biodiversité au jardin Benfeld Benfeld Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

2023-03-17 18:30:00

Bas-Rhin Conférence avec Sébastien HEIM, fondateur d’Hymenoptera Conseils et auteur (Obersteinbach) Nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants en trente ans. Ce chiffre effrayant doit nous faire réagir et il est désormais urgent d’inverser cette forte décrue. Devenez acteur de la protection de la biodiversité en adoptant les bonnes pratiques proposées par l’intervenant. Il vous proposera une conférence suivie d’un temps de questions-réponses. Son livre pratique La Biodiversité Augmentée au Jardin sera proposé à la vente. Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous +33 3 88 74 46 39 Benfeld

