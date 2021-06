Comment agir pour et avec les personnes en situation d’exil Jardin 21, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Rejoignez-nous pour notre Café Envie d’Agir, temps d’échanges pour réfléchir ensemble aux manières d’agir qui existent pour aider et soutenir les personnes en situation d’exil .

Comment agir pour et avec les personnes en situation d’exil ?

Une personne en situation d’exil est une personne qui a quitté son pays volontairement ou sous la contrainte. En France, les personnes en situation d’exil ont le plus souvent une situation très précaire : trouver un logement est compliqué, les aides sont difficiles à obtenir. Leurs droits sont constamment bafoués, la situation à Calais en est la preuve. Comment agir pour obtenir faciliter l’accès au droit et améliorer le quotidien des personnes en situation d’exil ?

Les démarches pour obtenir régulariser leurs situations (qu’il s’agisse de l’asile ou d’un visa) sont lourdes et complexes : les procédures administratives à suivre sont longues et complexes. Outre leur situation administrative, les conditions d’accueil et d’accès aux soins ne sont pas suffisantes pour permettre à toutes ces personnes de vivre dignement. Comment est-il possible, en tant que citoyen·ne, de s’engager pour améliorer la situation des personnes exilées ?

Pas besoin de connaître tous les sigles et toutes les démarches pour venir en aide aux personnes exilées. Que tu sois déjà engagé·e ou pas tu es le·la bienvenue à notre Café Envie d’agir !

Dans ce Café Envie d’agir, nous chercherons ensemble les manières d’agir concrètes pour agir avec et pour les personnes en situation d’exil : tenir des permanences juridiques, les aider à trouver un hébergement, déconstruire le regard sur l’asile, donner des cours de français. …. Venez réfléchir avec nous, ainsi qu’avec les collectifs et associations présentes, aux meilleures façon d’aborder ces questions, et découvrez des manières d’agir collectives pour construire une société plus égalitaire.

Nous reprenons les Cafés en présentiel, rejoins-nous au Jardin 21, tiers-lieux culturel aux portes de Paris.

Qui sommes-nous ?

Astérya est une association créée en 2014, qui rassemble et accompagne les personnes souhaitant agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus démocratique.

Les Cafés Envie d’agir

En petits groupes, autour d’une thématique solidaire, citoyenne ou écologique, les Cafés Envie d’agir permettent de partager des manières de s’engager et d’en découvrir de nouvelles. Bénévolat associatif, militantisme au sein de collectifs, initiatives locales, individuelles… toutes les manières d’agir nous intéressent !

