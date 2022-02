Comment agir avec et pour les personnes exilées ? Les Amarres, 16 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 février 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Comment agir pour faciliter l’accès au droit et améliorer le quotidien des personnes en situation d’exil ? Comment est-il possible, en tant que citoyen·ne, de s’engager pour améliorer la situation des personnes exilées ?

Astérya est une association créée en 2014, qui rassemble et accompagne les personnes souhaitant agir pour une société plus solidaire, plus écologique et plus démocratique.

Les Amarres, un lieu d’engagement social et d’actions généreuses, est situé dans les anciens bureaux du Port autonome de Paris (4 000m²), sur les bords de Seine. En plus des deux acccueils de jour, une dizaine d’organisations du champ associatif et de l’économie sociale et solidaire disposent d’espaces de travail. Le soir, la buvette solidaire propose une programmation festive, artistique et culturelle orientée sur l’hospitalité et les justices sociales.

Les Cafés Envie d’agir

En petits groupes, autour d’une thématique solidaire, citoyenne ou écologique, les Cafés Envie d’agir permettent de partager des manières de s’engager et d’en découvrir de nouvelles. Bénévolat associatif, militantisme au sein de collectifs, initiatives locales, individuelles… toutes les manières d’agir nous intéressent !

✉️ Contact : cafes@asterya.eu

▶️ Ce café est soutenu par : l’ADEME national, AG2R LA MONDIALE, la Conférence des Financeurs

Les Amarres, nouveau tiers-lieu solidaire à Paris : deux accueils de jour (hommes et familles) accueillant 300 personnes en situation de vulnérabilité et de précarité, une Buvette solidaire à la programmation orientée sur l'hospitalité et les justices sociales, ainsi que 14 organisations du champ associatif de l'économie sociale et solidaire travaillant dans 4 000 m².

> Mercredi-vendredi : 18h-23h30

> Samedi : 11h-00h30

> Dimanche : 10h-18h Vous souhaitez vous investir dans le projet ? Ecrivez-nous à bonjour@les-amarres.org Soutenez le projet : https://bit.ly/LesAmarresHelloasso Inscription à la newsletter mensuelle : https://bit.ly/NLAMARRES Les Amarres sur Instagram : https://www.instagram.com/lesamarresparis/

Les Amarres 24 Quai d’Austerlitz Paris 75013

Contact : https://fb.me/e/1BD59wFT6

Solidarité

Date complète :

