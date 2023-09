Comment adapter la ville au dérèglement climatique ? Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Comment adapter la ville au dérèglement climatique ? Bibliothèque publique d’information Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Rendez-vous Climat », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des défis urbains face au dérèglement climatique. Une canicule et une vague de chaleur sont survenues tardivement en France cet été, rendant particulièrement difficiles les conditions de vie des habitants des grandes métropoles. Comment les villes doivent-elles s’adapter au dérèglement climatique ? Quelles solutions concrètes mettre en place ? Les mesures déjà prises ou prévues sont-elles réellement efficaces ? Venez en apprendre plus sur le plan Climat Air Energie de la ville de Paris et débattre autour de ces questions. Avec Guillaume Faburel, Professeur d’Études urbaines à l’Université Lumière Lyon 2, enseignant à Sciences-Po Lyon et à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’Agence Parisienne du Climat Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/adapter-la-ville-au-dereglement-climatique/ contact.communication@bpi.fr

© Mionea_clau Pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque publique d'information Paris latitude longitude 48.8606810314193,2.35197561703054

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/